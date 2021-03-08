Перші з багатьох: Google показав мотивуюче відео про успішних жінок

Google створив відео про науспішніших жінок у світі. Добірку досягнень видатних науковиць, спортсменок, співачок було опубліковано 3 березня, в рамках Місяця жіночої історії.
Джерело:Ютуб-канал Google
Щорічно в березні в США та європейських країнах проходять різні заходи, покликані підкреслити роль жінок в історії та сьогодні. Цим відео Google долучився до міжнародної ініціативи.
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"На честь Місяця жіночої історії ми відзначили деякі видатні досягнення успішних жінок, які надихають своїм прикладом", – повідомили в Google.
Ми можемо показати дівчатам, що все можливо. Неважливо, як вони виглядають і звідки родом. Вони можуть змінити світ,
– мовиться у відео.
Про кого розповідається у відео
Ролик розпочинається з історії жінки, яка першою подолала звуковий бар'єр. І згодом показано фото найвідоміших пілотес та космонавток.
Також Google розповів про видатних науковиць. Зокрема, про першу вчену, яка отримала Нобелівську премію – Марію Склодовську-Кюрі. А також Езлем Тюреджі – лікарку, яка стоїть за розробкою провідної вакцини проти COVID-19.
Езлем Тюреджі / Скриншот з відео
У відео містяться кадри з кліпів найуспішніших реп-виконавиць. А також згадується церемонія нагородження Grammy, коли співачка Cardi B отримала премію за "найкращий реп-альбом.
Крім цього, в мотивуючому ролику показані історії жінок, які успішно керують власним бізнесом. Серед них – американська телеведуча Опра Вінфрі.
Жінки, які досягнули успіху в бізнесі / Скриншот з відео
Google показав досягнення видатних жінок: дивіться відео