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Google провела масштабну зачистку додатків в Play Store

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Google провела масштабну зачистку додатків в Play Store
Google провела масштабну зачистку додатків в Play Store / Фото з вільних джерел

Компанія Google неодноразово намагалася видалити із фірмового магазину додатків шкідливі та сумнівні програми. Проте остання зачистка не лише заблокувала велику кількість "сміттєвих" програм, але й посилила вимоги до розробників. Зокрема, одна з найшкідливіших для смартфона категорій APK-файлів вирушила у вічний бан.

Про це повідомляє Ubergizmo.

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В першу чергу, "під роздачу" потрапили додатки, призначені для видобутку криптовалюти – всі вони відтепер заборонені до публікації в Play Store і в подальшому не зможуть пройти модерацію. При цьому Google підкреслює, що програмне забезпечення для управління криптогаманцями залишиться доступним, на відміну від майнерских програм, воно не шкодить апарату, перевантажуючи процесор.

Крім того, користувачі більше не побачать програм з настирливою рекламою, адже вимоги пошукового гіганта до них значно посилилися.

Крім заборони додатків для майнінгу, Google також заборонила публікацію будь-яких програм, які стосуються продажу або виготовлення вибухівки або вогнепальної зброї.

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Теги: Техно Інтернет Google Google Play Додатки
Джерело: 24 Канал
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