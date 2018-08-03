Google спростила покупки всередині Android-додатків

Компанія Google постійно працює над поліпшенням користувацького інтерфейсу фірмового магазину додатків та супутніх сервісів. Цього разу пошуковий гігант вирішив зайнятися підвещенням зручності покупок всередині Android-додатків. Для цього компанія повністю переробила відповідну форму, зробивши процес оплати простіше та зручніше.

Про це повідомляє Android Police.

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Раніше під час здійснення покупки з програми, будь то програма або гра, на екрані з'являлося невелике вікно з вибором способу оплати і ціною. Потім необхідно було підтвердити покупку за допомогою пароля або відбитка пальця, в залежності від налаштувань Google Play.



Старий спосіб оплати в Google Play (зліва) та новий (справа)

З оновленням відповідне повідомлення з'являється в нижній частині екрана, а вся інформація про покупку, баланс та оплату представлена ​​в більш наочному вигляді. Операція проводиться в один дотик. Нова форма оплати може змінюватися в залежності від налаштувань Google Play і умов придбання програмного забезпечення, будь то одноразова покупка або оформлення передплати.

Нововведення поширюється поетапно, тому зараз воно є далеко не у всіх користувачів.

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