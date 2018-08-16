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Google створює ноутбук з двома операційними системами

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Google створює ноутбук з двома операційними системами
Google створює ноутбук з двома операційними системами / Фото з відкритих джерел

Компанія Google працює над створенням ноутбука, який отримає підтримку режиму "alt OS", що дасть змогу використовувати на пристрої одразу дві операційні системи.

Про це пише Slash Gear.

Зараз Google намагається пройти сертифікацію обладнання Microsoft для Windows 10. Це дозволить ноутбукам компанії офіційно запускати альтернативну операційну систему.

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Експерти припускають, що підтримку підтримку подвійного завантаження отримає ноутбук Pixelbook, адже у Google вже натякали на зміни для Chrome OS та підтримку нової функції.

Вірогідно, цей пристрій отримає значно більше оперативної пам’яті, адже пристрої з 16 ГБ сховища не зможуть виконувати подвійне завантаження операційної системи. Ймовірно, ноутбук отримає 40 ГБ пам'яті.

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Теги: Ґаджети Техно Microsoft Google
Джерело: 24 Канал
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