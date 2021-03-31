Банку достатньо відсканувати штрих-код, – Горбачов розповів, як працює електронний паспорт

Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних. Вже понад рік можна користуватися додатком "Дія".

Немає потреби робити ксерокопію. Очільник компанії "Дія" Євген Горбачов в ефірі розповів, як користуватися електронними паспортами.

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Особливості користування додатком "Дія"

За його словами, потрібно показати додаток у банку.

Достатньо банку, який під'єднаний до системи, дати можливість відсканувати штрих-код на зворотній стороні вашого документа,

– зазначив Горбачов.

Він зауважив, що тоді установа зробить запит на передачу електронної копії. Після підтвердження банк отримає необхідний документ.

Закордонний паспорт прирівняли до внутрішньоукраїнського

Як наголосив Горбачов, закордонний паспорт повністю прирівняли до внутрішнього українського. Це зробили для того, щоб використовувати документ всередині країни для перельотів.

Горбачов пояснив, як користуватися електронним паспортом: дивіться відео

"Закордонний паспорт можна використовувати як і в Україні (для ідентифікації особи), так і за межами країни (для туризму чи бізнесу)", – наголосив глава компанії.

Міністерство цифрової трансформації України запустила електронні паспорти в "Дії" у квітні 2020 року.

Він зауважив, що вже рік можна використовувати застосунок в межах України. Раніше був рекомендаційний характер і дозволяли використовувати "Дію" відповідно до постанови Кабміну.

А вже зараз ухвалили закон на рівні всієї України. Тобто державні органи зобов'язані приймати електронну копію.