"Ти геній, ні – ти геній": Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у Дмитра Гордона

7 липня 2021 , 12:11
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Джерело:

24 канал

Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у свого середнього сина Дмитра. Говорили про дитинство, навчання та музику.

Розмова між тезками тривала близько півтори години. Її оприлюднили на ютуб-каналі "В гостях у Гордона". 

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В анонсі інтерв'ю розповідається, що Дмитро Гордон-молодший народився у чеській Празі в 1995 році.

  • Він навчався у музичному коледжі Берклі в американському Бостоні.
  • Нині живе у Лос-Анджелесі та пише музику для киконавців і фільмів.
  • Є 4-разовим чемпіоном Європи з об'єднаних єдиноборств по юнаках.

Інтерв'ю підірвало мережу

Після публікації інтерв'ю соцмережі вибухнули мемами. Користувачі не обмежували своєї фантазії, придумуючи жарти.

  • "Дмитро, а на чию честь ви назвали сина?";
  • "Інших синів теж назвали Дмитрами";
  • "Дмитро Гордон в гостях у Дмитра Гордона. Нарешті!".


Користувачі жартували у соціальних мережах: скриншоти

Автор: Олег Васьків