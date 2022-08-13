ДСНС ліквідувала масштабну лісову пожежу на горі Савчин на Закарпатті

На Закарпатті рятувальники успішно ліквідували лісову пожежу. Вона спалахнула на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль.

Як розповіли рятувальники, пожежу вдалося загасити 13 серпня о 16:25.

Важливо Масштабна лісова пожежа на Закарпатті: з вогнем борються вже понад 2 сотні рятувальників

Загалом до гасіння займання залучили 234 особи та 20 одиниць техніки, з яких від ДСНС:

102 особи,

16 одиниць техніки, а також авіація.

Що відомо про лісову пожежу на Закарпатті

Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства. О 16:25 пожежу вдалося локалізувати на площі близько 25 гектарів. Загальна площа пройдена вогнем – 90 гектарів.

Роботу рятувальникам ускладнювала важкодоступна гірська місцевість. ДСНС та обласне лісомисливське господарство провели аеророзвідку пожежі, щоб визначити подальші шляхи подолання вогняної стихії.

Подібні випадки вирування лісової пожежі

Додамо, що наприкінці червня у регіоні Бранденбург під Берліном спалахнула масштабна лісова пожежа. Через вогонь декілька сотень людей довелось евакуювати. Попередньо відомо, що пожежі виникли через сильну спеку. Вогонь охопив майже 100 гектарів лісу під столицею Німеччини.

Орієнтовно 700 людей довелось евакуювати з трьох районів міста Троєнбрітцен. За даними Daily Mail, четвертий район міста перебуває під загрозою. Всього у місті живе орієнтовно 8 тисяч жителів.

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