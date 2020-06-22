Горіло м'ясо людське: колишня ув'язнена "Аушвіцу" розповіла моторошні деталі про концтабір
В Україні вшановують жертв війни, яку розпочали 2 диктатори – Гітлер і Сталін. 22 червня 1941 року на Київ впали перші бомби. З цього і почалася німецько-радянська війна, у якій згідно з різними даними загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. Ще понад 2 мільйони відправили на примусові роботи до Німеччини.
Навіть через 79 років журналісти 24 каналу таки знайшли очевидців, які розповіли про пережите. Однією з них є киянка, ув'язнена з концтабору "Аушвіц" Анастасія Гулей, якій пощастило вижити у складний час.
Зверніть увагу Сталін би підтримав: прем'єр Шмигаль зганьбився з датою початку Другої світової
Ніхто не оголошував, що почалась війна
Перші бомби у Києві німці скинули саме на Жуляни, де мешкає пані Анастасія. Мішенями ворога були військові об'єкти: аеродром у Жулянах, завод "Більшовик", авіаційний завод, військові училища на Печерську, казарми НКВС та залізничний вокзал.
Оце, що співають: "Киев бомбили, нам обьявили, что началася война". Так тут ніхто не об'являв. Бомби об'явили,
– сказала пані Гулей.
Історикиня Тетяна Пастушенко зазначила, що саме у Жулянах загинуло багато цивільних жителів, поруйнували їхні хати, 55 людей були тяжко поранені.
Анастасія Гулей / Фото 24 канал
Переоділи в полосате, постригли, дали номер, – ув'язнена з концтабору
Війна застала Анастасію Гулей не тут, а на Полтавщині, де та жила з батьками. Тоді, ще бувши молодою дівчиною, вона саме збирала документи для вступу в університет. Натомість вже за кілька тижнів її примусово вивезли на роботу до Польщі.
Там Гулей потрапила до табору при хімічному підприємстві. Намагалася втекти. Разом з іншими втікачами її спіймали, відправили до в'язниці, а звідти – до концтабору "Аушвіц".
Передягнули в полосате, постригли, поставили номер,
– назвала Анастасія Гулей свій номер у концтаборі.
Пані Анастасія перебувала під номером 61 369. Він вибитий на її тілі досі і щодня нагадує їй про пережиті страхіття.
На руці Анастасії Гулей вибитий номер, під яким перебувала у концтаборі / Фото 24 канал
Розповіла, що хотіла б забути, звільнити себе від страшних спогадів, однак не вдається.
"В кінці лагеря – лісок, там 4 крематорії. Із всіх 4 труб йшло чорно-червоне полум'я, дим і неприємний запах. Горіло м'ясо людське", – сказала ув'язнена з концтабору.
Жінка мріє встановити пам'ятник загиблим
Після "Аушвіцу" у житті Анастасії Гулей був ще один концтабір – "Берґен-Бельзен", де вона ледь не померла від тифу та голоду.
Тоді разом з іншими в'язнями її врятував британський армійський корпус. Нині, у свої 94 роки, ця жінка пам'ятає все до дрібниць. Вона розповіла, що торік побувала у "Аушвіці", де збереглися канави, які копала разом з іншими в'язнями. Життя не зламало і не озлобило її. Вона активна і оптимістична. А ще у пані Анастасії є мрія – встановити пам'ятник жителям Жулян, які загинули у перші дні війни.
Що відомо про Другу світову?Друга світова війна розпочала 1 вересня 1939 року. Тоді Німеччина напала на Польщу. 3 вересня Велика Британія та Франція оголосили Німеччині війну. Тоді частина територія сучасної України входила до складу Польщі.
17 вересня Радянський Союз перейшов кордон з Польщею та анексував території сучасних західних регіонів Білорусі та України. Частини Румунії, Фінляндії та країн Балтії згодом захопили радянські війська.
22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. Варто зазначити, що до цього він був союзником Німеччини. Битва за Київ тривала 71 добу – з 7 липня по 19 вересня 1941 року. 22 липня 1942 року всю територію сучасної України захопила нацистська Німеччина. Понад 2 мільйони українців вивезли під час окупації на примусові роботи до Третього Рейху.