Горить будівля міськради: росіяни атакували центр Прилук на Чернігівщині

Зранку 7 квітня ворожа армія вдарила по Чернігівщині. Під ударом опинилося місто Прилуки.

Там спалахнула будівля міськради. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Що відомо про обстріл Прилук?

У Повітряних силах попереджали про загрозу російських безпілотників для Чернігівщини.

Як зазначила журналістка, у Прилуках прогриміли 3 вибухи. На момент публікації інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Горить міська рада Прилук


