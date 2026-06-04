Дронарі ЗСУ взяли Горлівку під контроль

Україна дістає дедалі глибше дістає до росіян. І не тільки по тилах власне Росії, але й по окуповних територіях. Дісталися і до окупованої з 2014 року Горлівки.

Про це розповіли в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

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Як ЗСУ контролюють Горлівку?

У бригаді показали відео уражень російських військових автівок. Лицарські пілоти взяли Горлівку під контроль.

Оператори ББпС "Спалах" 28 бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли – все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає. Саме місто знаходиться приблизно за 35 – 40 кілометрів від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами,

– розповіли українські військові.

Як ЗСУ контролюють Горлівку дронами: дивіться відео

Вони пояснили: досягли цього успіху не завдяки новим middle-strike дронам і не завдяки оптоволокну. Важать тільки навички пілотів, донати та взаємодія між підрозділами.

Показуємо окуповану Горлівку на карті України

Що означає контроль Горлівки українськими дронами?

Про це аналітик Українського центру безпеки та співпраці Назарій Барчук розповів "РБК-Україна". За його словами, місто є важливим транспортним вузлом для ворога на Костянтинівському напрямку, росіяни розміщують там техніку й особовий склад.

А тому встановлення вогневого контролю над Горлівкою обмежує логістичні можливості росіян з постачання боєприпасів, техніки, солдатів безпосередньо до лінії фронту. Оскільки логістика ворога до Костянтинівки сильно ускладнена, це може спричиняти затримки в наступальних діях та всіляко обмежувати ворога.