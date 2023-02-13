На окупованих територіях людей масово женуть вступати в "Єдину Росію"

Влада країни-терористки не зраджує собі й на тимчасово окупованих територіях. Вона не намагається здобути якісь політичні бали та прихильність народу діяльністю на користь людей, а лише малює собі рейтинги.

Робить це "Єдина Росія", звісно, з примусу. Адже набагато простіше змусити людей вступити до лав партії, ніж створити умови, коли вони й самі захочуть стати її частиною, пише 24 Канал.

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Продовження совєтських традицій

Свідчення такої діяльності за кращими традиціями совєтів зафіксували у тимчасово окупованій Горлівці. Там всім керівникам місцевого бізнесу розіслали телефонограму з вказівкою "забезпечити співробітникам колективу" можливість вступити до "Єдиної Росії".

Обгрунтовує це так звана адміністрація міста тим, що тепер ці території буцімто є частиною "великої та могутньої".

Всі громадяни мають можливість стати частиною провідної всеросійської політичної партії "Єдина Росія", яка всесторонньо допомагала та допомагає жителям ДНР протягом багатьох років,

– зазначається у документі.

Чи варто згадувати, що на окупованих територіях, наприклад, люди подекуди для власних потреб збирають навіть дощову воду – питання риторичне. "Покращення життя" та "всестороння допомога" на лице.

Далеко не всі жителі окупованих територій у захваті

Варто зазначити, що у телеграм-каналах люди обурюються такій політиці, а також саркастично жартують.

Мета – щоб усі і кожен вступили до гі*на. Ну, тобто до партії "Єдина Росія",

– зазначили користувачі телеграм-каналів.

А також підкреслили, що справа ця добровільна: "хочеш – вступай, не хочеш – бізнес заберемо". Зазначимо, що також у коментарях припускають, що такі постанови – не що інше, як передсмертні судоми: "Чують, мразоти, що скоро їм 3,15здець буде..."