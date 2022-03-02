У Горлівці наші військові провели ефективну операцію в стан ворога
2 березня 2022 , 10:09Читать новость на русском
Горлівку, що на Донеччині, тимчасово окупувала російська армія у 2014 році. Українські захисники провели там ефективну спецоперацію.
Про це повідомили військові джерела 24 каналу. Збройним силам вдалось завдати значної шкоди російським окупантам.
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Спецоперацію проводила 95-та окрема аеромобільна бригада. Однак закріпитися в Горлівці їй наразі не вдалося. Українська армія тимчасово відступила від міста.
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