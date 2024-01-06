На Черкащині священника звинуватили у чаклунстві: люди стали на бік панотця

Черкаська єпархія Православної церкви України відсторонила священника за звинуваченнями у чаклунстві. Водночас місцеві жителі вимагають його поновлення.

У селі Городецьке на Уманщині розгорівся скандал навколо ієрея Дмитра Плаксивого, якого звинувачують у чаклунстві та інших порушеннях. Черкаська єпархія ПЦУ відсторонила його від проведення служінь, але частина громади стала на його захист.

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Громада проти звинувачень

За словами місцевих жителів, на священника здійснили наклеп. Люди наголошують: ієрей Плаксивий лише недавно почав служити у місцевому храмі та заслуговує на поновлення.

Зокрема, жителька села Ганна висловила своє обурення: "Таке вже про нього розповідають, це ж треба було придумати. Він тільки рік чи два як служить. Ще такого батюшку як він треба найти".

Ми зібралися, аби батюшку поновили. Ми ще будемо клопотати про притягнення до відповідальності осіб, які причетні до наклепу, та людей, які підробили підписи у заяві про відсторонення священнослужителя,

– заявив голова зборів Юрій.

ЗМІ вказують, що священника звинувачують у проведенні обрядів із землею з кладовища, але конкретні особи, які висунули звинувачення, не названі.

В указі митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана йдеться про "невідповідність сану священнослужителя, численні порушення та відповідні скарги на його дії" як причину відсторонення.



На Черкащині звільнили священника через порушення та чаклунство / Зображення з матеріалу Суспільного

Черкаська єпархія ПЦУ поки що не надала офіційних коментарів щодо ситуації. Журналісти Суспільного очікують на відповідь від управління єпархії та обіцяють опублікувати її негайно після отримання.

Згадаємо, що не так давно в мережі розгорівся інший скандал, в епіцентрі якого був священник з Львівської області. Власне, у мережі з'явилось відео, на якому чоловік у військовій формі грубо спілкується з панотцем. Він погрожував відвезти його силою до ТЦК, якщо той добровільно не з'явиться туди.

Згодом у територіальному центрі комплектування заявили, провели службову перевірку та виявили, що цей конфлікт був спровокований поганими особистими взаєминами між військовим та священнослужителем.