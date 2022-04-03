На городі, біля дому, просто на вулиці: сапери ДСНС показали розмінування на Харківщині

Українські рятувальники продовжують зачищати територію після російських "освободітєлєй". Через окупантів снаряди валяються на городах та просто під будинками.

Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів

У ДСНС показали, як розчищають територію у Харківській області. Вони продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

До теми У ДСНС показали, як очищають Ірпінь від мін та боєприпасів

Рятувальники знаходять російські снаряди на городі, біля дому та просто на вулиці.

Сапери показали розмінування на Харківщині / Фото ДСНС

Рятувальники нагадали громадянам, що при виявленні вибухонебезпечних предметів – не можна їх чіпати. Потрібно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.

Зауважимо, що в селі Дмитрівка, що на Київщині, лише за добу виявили понад 1,5 тисячі снарядів.

Також на території одного з населених пунктів Запорізької області було виявлено бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Торнадо С".

До речі – На Сході окупанти зазнали важких втрат: дивіться відео