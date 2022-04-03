На городі, біля дому, просто на вулиці: сапери ДСНС показали розмінування на Харківщині
3 квітня 2022 , 18:47
Джерело:ДСНС
Українські рятувальники продовжують зачищати територію після російських "освободітєлєй". Через окупантів снаряди валяються на городах та просто під будинками.
Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів
У ДСНС показали, як розчищають територію у Харківській області. Вони продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.
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Рятувальники знаходять російські снаряди на городі, біля дому та просто на вулиці.
Сапери показали розмінування на Харківщині / Фото ДСНС
Рятувальники нагадали громадянам, що при виявленні вибухонебезпечних предметів – не можна їх чіпати. Потрібно повідомити про знахідку за телефонами 101 або 102.
- Зауважимо, що в селі Дмитрівка, що на Київщині, лише за добу виявили понад 1,5 тисячі снарядів.
- Також на території одного з населених пунктів Запорізької області було виявлено бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Торнадо С".
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