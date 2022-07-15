"Ватажки вивозять дітей": на окупованому Донбасі панікують через "хлопки"

Останнім часом з'являється все більше новин про те, що горять ворожі склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях України. Кажучи мовою російських пропагандистів, відбуваються масові "хлопки".

Окупанти бояться за свої дітей

Це викликає паніку серед окупантів, колаборантів та просто місцевого населення. Про це 24 каналу розказав правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

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Він зауважив, що представники окупаційних "адміністрацій" вже почали вивозити до росії своїх дітей. Зокрема, вони відправляють їх в Анапу чи в Сочі, нібито на відпочинок. Але де-факто, вони просто бояться за безпеку своїх дітей чи інших родичів.

Сильно панікують і місцеві, особливо ті, хто є прихильниками "русского міра". Так, до прикладу, в Алчевську, який окупований ще з 2014 року, але завжди був тиловим містом, де не було війни, також почалися потужні вибухи. Думки його мешканців розділилися – хтось звинувачує Україну, а хтось – окупантів.

Паніку з приводу "хлопків" доповнює й гуманітарна ситуація. Наприклад, за інформацією Лисянського, меншканці Донецька зараз вимушені мити посуд під дощем, бо у них немає води.

Крім того, там немає продуктів, ліків та нормальної медицини. Практично всі заклади забиті пораненими, а морги – загиблими незаконних збройних формувань та окупаційних військ росії.

Усім цим вони завдячують окупантам,

– констатував Лисянський.

У комплексі усі обставини дають свій результат – шалену паніку, яка підкріплюється тим що окупанти та чиновники місцевих "адміністрацій" починають вивозити дітей.

Правозахисник розповів, що місцеве населення ставить питання окупантам та колаборантам, запитує, що їм робити з їхніми дітьми. Однак відповідей вони не отримують, їм кажуть, щоб вирішували свої проблеми самостійно.

"Але якщо в окупантів чи заступника голови окупаційної адміністрації є така можливість вивезти, наприклад, сина, то у звичайних людей її немає, бо на кордоні їхніх синів примусово мобілізують", – пояснив Лисянський.

Повний стрім з Павлом Лисянським на 24 каналі: дивіться відео