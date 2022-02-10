Господар та гостя: Лавров по-хамськи повівся у прямому ефірі

Виняткове хамство. Російський міністр Лавров розпочинає переговори з британською міністеркою Елізабет Трасс. Далі читайте російською.

Начало их московской встречи транслируется в прямом эфире. Стороны обмениваются речами.

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Показали только Лаврова

Причем на экране один Лавров. Его собеседницу не показали вообще. Лавров начинает первым. Каждый его пассаж переводят на английский язык.

Потом вступает Лиз Трасс. Мы слышим только ее голос. Она тоже пытается делать паузы после каждого речевого фрагмента, чтобы последовал перевод.

Но Лавров дважды затыкает переводчика. Дважды машет на него: не надо, не переводите. И знаком предлагает ей говорить дальше. Причем он отлично знает, что идет прямая трансляция на Россию.

Лавров по-хамски вел себя в прямом эфире / Фото Getty Images

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И он разумеется в курсе, что российская аудитория не поймет ни бельмеса. И вся телевизионная группа явно под ним, вы посмотрите как он их по-хозяйски в конце отпускает.

И ведущая, которая вступает после этой трансляции, уже сама докладывает нам, о чем там говорила Лиз Трасс, перед этим как бы стеснительно констатируя, что саму ее мы, так и не увидели. Ну не разорваться же ТВ-бригаде между хозяином и гостьей. Неразрешимая техническая проблема показать обоих.

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