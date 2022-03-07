Гостомель, Буча та Ірпінь стали другим донецьким аеропортом, – МВС

Міста та селища під Києвом взяли на себе основний удар окупантів. Буча, Ірпінь та Гостомель не здаються й показують свою незламність.

Нові символи незламності

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав їх другим донецьким аеропортом. Адже зараз ці населені пункти відбивають попри ворожі зусилля їх захопити.

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Ці міста противнику надзвичайно важливо захопити. Ми відбиваємо їх. Постійно ведуться бої в місті. З обох сторін є загиблі та поранені,

– наголосив міністр.

Він додав, що окупанти думали, що ще 5 днів тому захоплять Київ. Однак маленькі міста стримують ворога і йому не вдається пройти в столицю.

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