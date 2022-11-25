На Київщині через генератор загинув чоловік і постраждала дитина
Джерело:Андрій Нєбитов
На Київщині сталася трагедія. Внаслідок отруєння чадним газом загинув чоловік та постраждала маленька дитина.
Подія сталася у селі Бобриця Бучанського району. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.
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На Київщині чоловік отруївся газом та помер
Так, у селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який перебував прямо в приміщенні. Унаслідок отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.
Також трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.
Не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!
– закликав Нєбитов.
Сім’я використовувала для освітлення несправний генератор / фото Андрій Нєбитов
На Київщині загинув чоловік / фото Андрій Нєбитов
Як уникнути отруєння чадним газом
- Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.
- Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.
- Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.
- Якщо в приміщенні встановлено прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.
- В таких приміщеннях у жодному разі не повинно бути електричних вентиляторів.
- Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.
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