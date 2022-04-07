У Гостомелі в гаражі знайшли 11 жертв: місцеві кажуть, що росіяни "тренувалися" розстрілювати

Українські рятувальники та правоохоронці, на жаль, продовжують виявляти тіла загиблих людей після різанини на Київщині. У Гостомелі знайшли ще 11 жертв російського терору.

Снайпери цинічно розстрілювали людей

Про це написав у своєму телеграмі колишній глава МВС Арсен Аваков. Поліція виявила в Гостомелі тіла 11 убитих цивільних.

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За словами Авакова, місцеві жителі розповідають, що у такий спосіб російські снайпери "тренувалися", розстрілюючи людей.

Після цього окупанти стягували тіла вбитих у гараж.

Сьогодні у Гостомелі, біля Бучі, в одному з гаражів на вулиці Святопокровській, поліція виявила 11 убитих цивільних… Місцеві жителі кажуть... Снайпери орків тренувалися, розстрілюючи людей.. А потім стягли вбитих у гараж,

– написав Аваков та опублікував моторошне відео.

Дивіться відео звірства росіян у Гостомелі (Увага, відео містить вразливі кадри)

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