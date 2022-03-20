Готівка, генератори, паливо і ємності для води: Чернігів просить про допомогу

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко 20 березня опублікував звернення. У відео очільник міста попросив про допомогу волонтерів, власників АЗС та банки.

За словами Атрошенка, Чернігів нині тримається лише завдяки генераторам. Є гостра потреба у паливі і проблеми з розрахунком банківськими картками.

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Як допомогти Чернігову

Мер Чернігова попросив волонтерів надсилати у місто генератори будь-якої потужності – 7, 10, 25, 50 кіловатів і більше, вже промислової потужності. Крім того, місту потрібні ємності, бажано такі, що пересуваються на лафетах, щоб можна було зливати воду і доставляти її по різних районах.

Власники мереж ОККО і WOG, доправте до Чернігова паливно-мастильні матеріали для генераторів, адже їх потрібно щодня заправляти,

– закликав також міський голова Чернігова.

Посадовець додав, що за відсутності електроенергії у місті також є проблема з розрахунками банківськими картками. Тому Артошенко закликав банківські установи Києва, зокрема Ощадбанк і "ПриватБанк", щоб вони довезли у місто готівку навіть у супроводі військових, щоб люди могли отримати і використовувати зарплати.

Відеозвернення міського голови Чернігова від 20 березня: дивіться відео