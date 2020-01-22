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      Готівковий курс валют 22 січня: гривня подешевшала на 10 копійок

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      Готівковий курс валют 22 січня в Україні / unsplash.com

      Курс гривні щодо євро та долара 22 січня на готівковому ринку знизився в середньому на 10 копійок. Таким чином, гривня просіла до показників середини листопада 2019 року.

      Долар у середу купували за 24,22 гривні – на 9 копійок дорожче, ніж у вівторок. Продавали американську валюту по 24,48 гривні (+11 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Зверніть увагу: Ціни на газ: чому приходять дві платіжки

      Євро купували за 26,75 гривні (на 9 копійок дорожче порівняно з вівторком), а продавали по 27,16 гривні (+11 копійок).

      За курсом валют від НБУ 22 січня долар подешевшав на 7 копійок, його ціна впала до 24,26 гривні. Євро додав у ціні лише 1 копійку і коштував 26,97 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Актуально: Справа на 7,6 мільярда гривень: олігарх Коломойський виграв суд проти НБУ і "Приватбанку"

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
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