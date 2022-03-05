За Україну борються Збройні сили, територіальна оборона, місцеве населення та навіть тварини. Жінки, які служать у Держприкордонслужбі записали миле відео з чотирилапими захисниками.
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Навіть тварини готові захищати Україну
Ми, прикордонниці, разом з нашими чотирилапими друзями готові боронити нашу країну,
– зазначила одна з прикордонниць.
Далі вона вигукнула "Слава Україні!", у відповідь пролунало "Героям слава!".
Прикордонниці зі собаки готові обороняти Україну: дивіться відео
Нагадаємо, Херсонський загін прикордонників нещодавно передав "вітання" главі держави-агресорки Володимиру Путіну. Цей загін раніше був Сімферопольським.
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