Готові в будь-який момент, – Зеленський про відновлення переговорів України та Росії

Володимир Зеленський висловився щодо відновлення переговорів між Україною та Росією. Український лідер заявив, що Київ готовий до будь-якого формату та зустрічі у будь-який момент.

Про це президент України сказав у розмові із журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав президент стосовно мирних переговорів?

Володимир Зеленський зазначив, що питання відновлення мирних переговорів, а також їхнього формату та часу залежать не від України. Адже наша держава готова до будь-якого формату, в будь-який момент.

Український лідер також назвав пріоритетні місця, де міг би відбутися новий раунд переговорів.

В принципі, пріоритетні країни ми з вами знаємо. Там вже проводились зустрічі, Туреччина відкрита, Близький Схід поки що там. Думаю, що для всіх безпечно,

– сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Україна в принципі, не боїться в будь-який момент зустрічатись в будь-якій державі. Категорична позиція лише щодо 2 країн.

"Окрім Росії та Білорусі. Ще раз це підкреслюємо", – наголосив президент.

Український лідер висловив впевненість, що тристороння зустріч повинна відновитись. Зокрема, 21 квітня переговорні команди України та США спілкувалися між собою.

В принципі, така комунікація постійно відбувається. Ми дуже сподіваємося на повернення тристоронніх зустрічей, на повернення до треку, який веде до закінчення війни.