Готові до десанту на узбережжі, з повітря і спроб прориву: морські піхотинці тримають оборону

35 окрема бригада морської піхоти продовжує стійко тримати позиції. Українські захисники готові до будь-якої дії ворога та триматимуть оборону за будь-якого сценарію, заявили у Міноборони.

Зараз весь особовий склад 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського проводить підготовку та вдосконалює бойові навички, щоб зустріти ворога у повній готовності.

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За словами піхотинців, бригада готова до будь-якого вибрику зі сторони росіян – українські воїни стійко витримають наступ з будь-якого боку.

Українські піхотинці готуються до наступу росіян / Фото Міністерство оборони

Ми готові до будь-якого розвитку подій!.. Десанту на узбережжя, з повітря, спроби прориву з боку Придністровського регіону Молдови, ДРГ і таке інше. До будь-якого сценарію!

— заявив заступник командира бригади "Кедр".

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