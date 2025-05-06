У Путіна є 3 "переваги" перед цивілізованим світом: вони підкреслюють жахливий стан Росії

Російська популяція ніколи за всю свою багатовікову історію не була суб'єктною. Тобто ніколи нічого не вирішувала і не впливала на політичний курс всередині своєї держави. Аналогічна ситуація й нині.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, нагадавши, що не було жодної миті, щоб в Росії внаслідок виборів змінювалась влада.

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Що віками знецінює російська верхівка?

Російський диктатор сидить в Кремлі й ніяких шансів для російського народу змінити його, зі слів Яковенка, не існує. Точно так само було з іншими очільниками Росії, вони або вмирали, або їх вбивали, або розпадалась держава, але це не відбувалось за рішенням народу.

Тому розмірковувати про те, готове чи ні російське населення до тривалої війни, не доводиться. Тут питання, готовий чи ні Путін, а він готовий, бо ціна людського життя в Росії дорівнює нулю.

Це одна з найголовніших "переваг" Путіна разом з наявністю ядерної зброї. Оцей принцип "чого їх рахувати, жінки ще народять" існує ще з часів Першої та Другої світових війн",

– зауважив Яковенко.

На думку російського позиційного журналіста, безумовно Путін – це велика біда, але в рази більша проблема в самій Росії, конструкції цієї країни, яка протягом століть постійно породжувала гидоту: то Російську імперію, яка погрожувала світу; то СРСР, який був імперією зла і в'язницею народів; то путінську Росію.

"Якщо збережеться ця країна з центром у Москві, з кордонами з одного боку з Україною, з іншого з Китаєм, то від неї буде йти небезпека", – переконаний Яковенко.

Ще одна важлива "перевага" очільника Кремля, зі слів опозиційного журналіста, полягає у безмежному терпінні російського населення. Коли мовиться про погіршення економічного стану в країні, а це вже тривалий час відбувається в Росії, росіяни просто мовчать і затягують паски. Криза в економіці, погіршення умов життя людей в Росії не конвертується у припинення війни.

В будь-якій нормальній країні різке зниження рівня життя породило б у населення реакцію на це, люди вимагали б від влади змінити політичний курс. В Росії такої опції не існує,

– пояснив Яковенко.

Ніяких протестів в країні-агресорці, за переконанням російського опозиційного журналіста, не буде, а якщо і почнуться, то їх розчавлять силовики. Яковенко також висловив думку, що на війну Кремль гроші знайде, а фінансування цивільного сектору буде зменшувати й меж цього немає, хоч до нуля. Він підсумував, що масового антивоєнного руху в Росії, який би міг змінити політичний курс, не буде.