Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що це справжня війна. Тим часом російські пропагандисти погрожують президенту Франції Еммануелю Макрону. Мовляв, росіяни спеціально убиватимуть французьких військових.
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"Люди готові вмирати. Люди готові воювати. "Якщо тільки англійці вдарять своїми ракетами, ми завдаватимемо ударів по всіх британських об'єктах в Україні". Добре, завдавайте. Про це є війна. Це вже буде війна із зовсім іншим противником", – сказав Піонтковський.
Рішення не Альянсу
У НАТО триває дискусія щодо можливості закрити небо на Заході України. Тим часом американські ЗМІ пишуть про те, що Білий дім проти ідеї безпольотної зони.
Російський публіцист зі США переконаний, що це не буде погодженим рішенням Альянсу. Тим часом естонці заявили, що таки відправлятимуть своїх інструкторів до України. І, мовляв, навіть, якщо їх там уб'ють, вони не вимагатимуть, аби НАТО активувало 5 статтю.
Люди розуміють, що вони там боротимуться за Естонію. Краще боротися разом із боєздатною українською армією десь у районі Луганська, Бєлгорода, Харкова, ніж після розгрому української армії боротися з ними в Нарві. Це всі розуміють,
– наголосив Андрій Піонтковський.
Водночас США не надішлють до України свої літаки та інструкторів. Проте, ця країна може виготовляти у достатній кількості снаряди для артилерії та систем ППО.
"Достатньо цього з американців. Нам потрібні французькі, британські та шведські літаки", – додав російський публіцист зі США.
На його думу, Україні потрібно лише 150 літаків, аби "викинути" російське угруповання із тимчасово окупованого Криму за тижневі терміни. Після того, вважає Піонтковський, у Москві настануть "незворотні політичні зміни".
Різкі зміни
Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни блоку зняти обмеження щодо використання їхньої зброї по території Росії. Піонтковський зазначив, що Столтенберг, згідно зі своїми обов'язками, повинен висловлювати консенсусну думку.
"А він раптом заявляє: "Нехай Байден знімає свої обмеження не вдаряти по російській території". Дуже змінюється настрій", – сказав російський публіцист зі США.
Чи направляє Франція своїх інструкторів до України
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вітає ініціативу Франції направити до України своїх інструкторів, аби ті готували українських військових.
- У Франції цю заяву не підтвердили. В оборонному відомстві цієї країни заявили, що навчання в Україні є одним із проєктів, які обговорюються.
- У Міністерстві оборони України тим часом зазначили, що нині тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання. Там додали, що Україна з лютого 2024 року зацікавлена у перспективі приймання іноземних інструкторів.
- Раніше видання Le Figaro, посилаючись на опитування, написало, що воювати за українську державу готові 51% французів віком від 18 до 25 років. Вони не проти долучитися до бойових дій на фронті. Окрім того, 31% молоді Франції підтримує ідею розмістити війська їхньої країни в Україні.