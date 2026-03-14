Готували пуски ракет по Україні: ССО показали ефектні удари по російських "Іскандерах"

Вночі 14 березня українські військові завдали deep strike по тимчасово окупованому Криму. Під час операції вони вгатили по російських пускових установках "Іскандерів".

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про атаки на пускові установки "Іскандерів"?

ССО ЗСУ далекобійними дронами ударили по пускових установках оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Військові розповіли, що одну з них знищили поблизу села Вишневе на ТОТ Криму.

Машина вже була виведена з місця дислокації у район пуску і перебувала замаскована у лісосмузі. Пускова установка була споряджена ракетами і її обслуговував екіпаж,

– додали оборонці.

Поки росіяни готували обстріл, кілька українських дронів уразили установку. Опісля відбулась вторинна детонація боєкомплекту, повідомили в ССО ЗСУ.

Крім того, українські військові виявили та успішно атакували пункт зберігання пускових установок ОТРК "Іскандер" у селищі Курортне. Вдалось це завдяки розвідданим місцевих партизанів.

