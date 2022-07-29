"Готуємось до війни": армія Китаю у соцмережах надіслала неоднозначний сигнал США і Тайваню

Китайська армія опублікувала у мережі коротке повідомлення "готуємось до війни". Такі слова звучать тривожно на тлі загрози вторгнення на Тайвань.

Допис китайської армії зібрав тисячі реакцій та коментарів. Чимало китайців пишуть, що навіть готові пожертвувати гроші для того, аби армія атакувала Тайвань.

Зауважте Байден понад 2 години говорив із Сі Цзіньпінем: згадали й про Україну

У Китаї святкують день армії

Національно-визвольна армія Китаю, тобто збройні сили країни, 1 серпня відзначатимуть 95-ту річницю з дня свого створення.Саме на фоні цього до військ з'явився внутрішній інтерес. Однак зовнішній інтерес набагато тривожніший.

Повідомлення "Готуємося до війни" можна трактувати як і піднесення морального духу в плані того, що армія завжди готова захищати свою країну або це пряма погроза Тайваню та США.

Варто відзначити, що в перші дні серпня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі – 3-тя за значимістю особа в США – планує відвідати Тайвань, на що дуже різко відреагували в Китаї.

США звинуватили Китай у вторгненні в територіальні води

Міністр Військово-морських Сил США Карлос Дель Торо під час візиту на Філіппіни звинуватив Китай у вторгненню в спірні територіальні води. Річ у тім, що Китай претендує на всю акваторію Південно-Китайського моря, однак на неї мають свої претензії Філіппіни, Малайзія, Тайвань та Бруней.

Попри те, що в 2016 році міжнародний арбітраж відхилив вимоги Пекіна щодо спірних вод, Китай продовжує ігнорувати це рішення.

Посольство Китаю в Філіппінах розкритикувало слова Дель Торо. Дипломати уже звично звинуватили у зростанні напруги саме США.

Пелосі летить на Тайвань

Конкретної дати візиту Ненсі Пелосі на Тайвань немає, однак відомо те, що запланована поїздка спікерки Палати представників США викликала обурення в Китаї.

Публічно в Пекіні погрожували "рішучими кроками", однак за даними ЗМІ неофіційна риторика Китаю дещо агресивніша – Пекін припустив військову відповідь. У ЗМІ припустили, що військові можуть завадити приземлитися літаку, на борту якого буде Пелосі, блокувати її висадку або й узагалі перехопити літак. Такі варіанти озвучувала і сама Пелосі.

У Білому домі виступають проти візиту спікерки на Тайвань. Зокрема така позиція у радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана. Голова Білого дому Джо Байден також сумнівається у доречності цієї поїздки.

Цікаво – Харитонов про підготовку Китаю до війни: дивіться відео