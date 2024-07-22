Готується ще 4 нові безпекові угоди для України, – Зеленський у зверненні

Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців ввечері 22 липня. Він анонсував підготовку 4 нових безпекових угоди для нашої країни.

Президент України підбив короткі підсумки цього дня.

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Зеленський повідомив про підготовку нових безпекових угод

Гарант України зазначив, що готується ще 4 нові безпекові угоди для України. Так, вже найближчим часом розпочнуться перемовини і повинні доволі оперативно підготувати документи до підписання.

Це для нас і оборонна підтримка, це для нас і фінанси, і гуманітарна взаємодія,

– зазначив президент України.

За його словами, вже тоді буде майже 30 таких угод із українськими партнерами. Він зазначив, що було поставлене собі завдання, щоб це були різні країни – не лише країни НАТО.

"Але всі – однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Хоч би що відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. Саме так ми і рухаємось", – додав він.

Він висловив подяку всім нашим людям – усім нашим рятувальникам ДСНС України, які працюють для захисту життів людей у різних наших регіонах – і в тилу, і в прифронтових та прикордонних районах України.

"Ті, хто завжди, за будь-яких обставин, після російських ударів та обстрілів прибуває на місце та робить абсолютно усе, щоб допомогти якнайшвидше. В усіх регіонах зберігається функціональність наших державних служб", – зазначив президент.

Президент подякував рятувальникам

Український лідер відзначив працівників ДСНС України на Харківщині – увесь колектив рятувальників області. А окремо – Андрія Сидорченка, Євгена Попова, Максима Гунька, Віктора Коваля, Сергія Лисицю. Він висловив їм та їхнім колегам подяку.

Також у звернення Зеленський відзначив ДСНС України на Херсонщині: усі працівники управління, а особливо – Іван Смоленський, Тарас Старищак, Сергій Ячменьов, Владислав Пилипенко й Олександр Васечко. Він також висловив їм вдячність.

"І наша Сумщина – регіон, який, на жаль, теж постійно страждає від російського терору. Але й там, як і всюди, наші рятувальники завжди допомагають. Дякую всьому колективу Головного управління ДСНС України на Сумщині, а особливо – Ярославу Самойленку, Олегу Морозу, Андрію Щеннікову, Андрію Покидюку, Олександру Клочкову та Руслану Пилипцю", – сказав Зеленський у зверненні.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу, наших людей, наші українські інтереси та усім у світі, хто нам допомагає.