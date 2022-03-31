Готують перегрупування та резерв: у Білорусі зафіксували переміщення військової техніки Росії

За опереративним зведенням Генерального Штабу ЗСУ України, у Республіці Білорусь виявили переміщення військової техніки збройних сил країни-агресора Росії

У Генштабі зазначають, що, імовірно, переміщення здійснюються для того, щоб перегрупуватися, а також створити резерв.

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Через масштабні втрати у війську окупантів керівництво Росії переміщає війська не території Білорусі – це відбувається для перегрупування ворожих сил та створення резерву для поповнення війська.

На території Республіки Білорусь зафіксовано переміщення військової техніки збройних сил Російської Федерації, ймовірно, з метою перегрупування підрозділів, а також створення резерву для поповнення втрат в живій силі, озброєнні та техніці угруповань, що діють на території України,

– повідомили у Генштабі.

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