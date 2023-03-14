Говорили про підтримку в реабілітації воїнів, – Кличко про зустріч з чеськими урядовцями

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з делегацією Чеської Республіки та обговорив допомогу Україні, зокрема в реабілітації військових.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбук. Про що говорили посадовці – далі.

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Чеська сторона зацікавлена у реабілітації наших воїнів-захисників

Зустрівся з Урядовим уповноваженим Чеської Республіки з питань відбудови України Томашем Копечним та представниками чеського бізнесу. Говорили про подальше втілення реформ для наближення України до європейських стандартів, можливу підтримку чеської сторони в реабілітації наших воїнів-захисників, зокрема і психологічній, допомогу в розвитку медичної галузі, інфраструктурну відбудову та інвестиції в Україну,

– повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, чеський бізнес зацікавлений у співпраці щодо розвитку Київського метрополітену та у співпраці в енергетичному секторі.

Кличко зустрівся з чеськими урядовцями / Фото фейсбук Віталія Кличка

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з керівниками правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Рольфом Мютценіхом і Ларсом Клінгбайлем та обговорив посилення підтримки України, зокрема військової.

Також під час Мюнхенської конференції з безпеки Віталій Кличко зустрічався з американськими сенаторами з питань посилення допомоги нашій державі озброєнням.