Говорити з росіянами не можна, поки вони не визнають усі звірства в Україні, – Дуда

Аджей Дуда заявив, що у XXI столітті вбивство жінок і дітей, бомбардування житлових будинків – це тероризм, це бандитизм, це топтання принципів міжнародного та воєнного права.

Глава Польщі зазначив, що для тих, хто топче ці принципи, нині немає місця серед цивілізованої спільноти, яка себе взаємно визнає. Про це він повідомив 13 квітня на брифінгу п'яти президентів у Києві, пише 24 канал.

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"Увесь час із місць Київської області, які стали свідками жахливої агресії Росії має линути заклик до міжнародної спільноти, що спростив повинен бути абсолютно твердий і рішучий", – сказав очільник польської держави.

Не можна вести діалоги з тими, хто топче всі принципи, вони спершу мають визнати свої злочини. За ці злочини повинні відповідати не лише виконавці, а й ті, хто віддали накази на вбивство мирного населення. Всіх треба покарати у міжнародних судах,

– наголосив Анджей Дуда.

Він додав: "Дуже добре, що в Україні працюють міжнародні прокурори. Працюють у Бучі, де знайдені братські могили. Складно повірити, що у XXI столітті чинять такі злочини, всіх відповідальних необхідно покарати".

Брифінг п'яти президентів у Києві: дивіться відео