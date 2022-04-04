Говорити, що Сумщину звільнили повністю, ще рано, – Живицький

Російські окупанти, зазнавши втрат, змушені відступати з Сумської області. При цьому під час втечі вони "кинули" і своїх. Але ситуація в області залишається напруженою.

Російських військ на території Сумської області майже немає. Цю інформацію підтвердив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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На цей час окупованих населених пунктів немає. Росіяни вивели основну частину своєї техніки, бронетехніки, артилерії за межі Сумської області на територію РФ. Але залишаються ще поодинокі підрозділи, невеликі групи російських військових, зараз їх виловлюють, добивають наші Збройні Сили спільно з територіальною обороною. Йде зачистка цілої області,

– розповів Дмитро Живицький.

За його словами, під час операції із зачистки області було знайдено та ліквідовано декілька підрозділів російських окупантів. А також забрано трофейну техніку, серед яких – медичний "Тигр", "Тайфун", танки та БМП.

"Поки що говорити те, що територія на 100% звільнена від російських військ, ми не можемо. Але основна частина відійшла. Вони підірвали міст через річку Сейм, і тим самим відрізали можливість для відходу своїм іншим підрозділам, які не встигли вийти. І тут ми їх якраз і нагнали", – розповів Живицький.

За його словами, поки відносно небезпечною територією залишається Конотопський район.

Хоча ситуація в області є напруженою. Адже загроза повторного нападу залишається. Росіяни не відводять повністю війська від кордону. Відтак в області готуються до оборони.