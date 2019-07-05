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      ГПУ просить арештувати майно Ющенка

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      ГПУ просить суд арештувати майно Ющенка, – ЗМІ
      ГПУ просить суд арештувати майно Ющенка, – ЗМІ / zn.ua

      Генеральна прокуратура України просить суд заарештувати майно колишнього президента України Віктора Ющенка. Мова йде про те майно, яке є в реєстрах третього Президента України.

      Слідчий клопоче про арешт тієї нерухомості, власником якої Ющенко зазначений у реєстрах, про це сказав керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, пише "Радіо Свобода". 

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      Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів "Межигір’я" з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. 

      Правда. Якщо повідомили про підозру, то зобов’язані реагувати. Це не право, це обов’язок,
      – прокоментував Горбатюк можливий арешт майна Ющенка. 

      Зазначимо, Ющенку оголосили підозру за статтею 191 частини 5 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним завдяки зловживанню службовим становищем. У відповідь на це Ющенко заявив про конфілкт інтересів зі слідчим генпрокуратури. Той начебто є родичем колишнього "регіонала", якому Ющенко не дав отримати квартиру у центрі столиці.

      Як Ющенко може бути причетним до справи "Межигір’я"?Резиденція "Межигір'я", яка розташована в селі Нова Петрівка під Києвом, була у державній власності до 2007 року. Проте потім її звідти вилучили і передали під управління структур, пов'язаних із президентом-утікачем Віктором Януковичем.

      Зараз через це третьому українському президенту Віктору Ющенку оголосили підозру. Мовляв, саме він передав у власність Януковичу резиденцію. За інформацією ГПУ, Ющенко нібито з 2002 року вступив у змову з Януковичем щодо цього питання. Віктор Ющенко звинувачення відкидає. Після втечі Януковича, у червні 2014 року, суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване "Межигір'я", у держвласність. Проте, вже у липні 2015 року майно "Межигір'я" заарештували.

      Земельні ділянки суд передав державі 2017 року. У 2017 році після низки судових процесів у власність держави перейшла й сама резиденція. У листопаді 2018 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на управителя для "Межигір’я".

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Межигір'я ГПУ Розслідування Віктор Ющенко
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