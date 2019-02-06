Гра в імітацію: як пройшла таємна зустріч, на якій обирали топ-суддів

Чергова гра в імітацію відбулася на з’їзді суддів, де щороку збирається кілька сотень Служителів Феміди. Цього разу головним пунктом на суддівському "порядку денному" були вибори до Вищої ради правосуддя, де необхідно було розглянути 4 вакансії.

Як це має проходити? Судді спочатку знайомляться із списком кандидатів, уважно слухають їхні виступи, а потім своїми голосами вирішують, кого ж 23 кандидатів вони хочуть бачити у Вищій раді правосуддя.

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Насправді все дещо по-іншому. За тиждень до з’їзду кандидат до Ради – суддя Сергій Чумак заявив, що із 23-ьох кандидатів є ті судді, котрих попередньо одобрили – і це попри те, що на з’їзді всі кандидати мають бути між собою абсолютно рівними.

Такі кандидати узгоджуються головами касаційних судів, потім доводяться до апеляцій, на яких збирають делегації і роздають так звані списки "рекомендованих" владою кандидатів,

– сказав Сергій Чумак.

Тоді суддя конкретні прізвища не назвав. Однак, за день до з’їзду активістка "Автомайдану" Катерина Бутко написала статтю, в якій озвучила 4 кандидатів, які, за її словами, узгоджені заздалегідь.

За них найвірогідніше мали проголосувати судді. Це – заступник голови Київського апеляційного адмінсуду Світлана Шелест, екс-суддя Вищого госпсуду Лариса Іванова, голова Запорізького окружного адмінсуду Олег Прудивус та суддя апеляційного суду Донецької області Наталія Краснощокова. Наступного дня обрали саме цю четвірку.

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За інформацією журналістів, за годину до з’їзду суддів у приміщенні Вищого адмінсуду провели зустріч, аби обговорити спільну позицію щодо подальшого голосування. Туди спішила суддя Київського апеляційного адміністративного суду Оксана Епель, а останніми з зустрічі виходили два судді – Олександр Сасевич та Богдан Санін, які сіли в одну машину.

Цікаво, що всі ці люди у дружніх відносинах із заступником голови Київського апеляційного адмінсуду Світланою Шелест, яка в результаті і стала членом ВРП.



Суддя Світлана Шелест

Якщо припустити, що список заздалегідь узгоджених кандидатів таки був, сенсу у публічних виступах суддів не було жодного. Бо навіщо слухати програму кандидата на посаду, якщо вони заздалегідь визначилися за кого проголосувати.

Тому всі ті судді, які з трибуни засуджували роботу Вищої ради правосуддя та її надзвичайну близькість до влади, у список переможців дивним чином не потрапили. А ті, до котрих є питання не тільки щодо їхньої узгодженості, а щодо походження майна, стали членами ВРП. Приміром, Світлана Шелест.

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Раніше стало відомо, що Шелест отримала в подарунок дорогу квартиру в урядовому кварталі, ціна якої від 20-ти до 85-ти мільйонів гривень. Нині ж суддя пояснює, що гроші на таку квартиру їй дала мати, яка працювала за кордоном. Не в Україні напрацювала чималі статки ще одна новоспечена членкиня ВРП – екс-суддя Лариса Іванова, яка походження 6-ти квартир, 4-х земельних ділянок та заміського будинку пояснила клопітким збором полуниць.

Усі 4 судді, яких за день до цього назвали узгодженими кандидатами на посаду члена ВРП, стали членами ВРП. Жодне ім’я у списку не змінилося. Тоді навіщо цей цирк і гра у демократичні вибори?