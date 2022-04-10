Грабіж квартир в Ірпені потрапив на камери спостереження: цинічні дії окупантів

Окупанти перебуваючи на Київщині руйнували усе на своєму шляху, але не гребували майном українців. Вони старались забрати з собою усе, що на їх погляд "не так лежало".

Тож по собі окупанти залишили розграбовані будинки. Звісно, це ніщо зі звірствами, які вони вчинили проти людей.

Увага На випадок нового наступу оборонні рубежі максимально відсунули від Києва

На відео видно, як окупанти зламують квартири та хочуть викрасти велосипеди.

До слова, влада Київської області дасть жителям рекомендації щодо повернення в область приблизно наприкінці квітня, саме тоді закінчиться перша хвиля розмінування території. Наразі ж повертатись на Київщину небезпечно.

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