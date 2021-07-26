Грабували чиновників та суддів: на Київщині затримали небезпечну банду

В Київській області затримали банду, яка займалась грабіжництвом з 2017 року. Серед постраждалих – поліцейські, чиновники та судді.

Своїх жертв знімали на відео й викладали записи у телеграм-каналі. Ватажок банди сам колись працював у силових структурах.

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На рахунку понад 20 тяжких злочинів

В угрупування входило 10 учасників. На рахунку банди понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів. Серед них:

замах на поліцейського,

розбійні напади на чиновників, суддів та правоохоронців.

Деталі цієї справи правоохоронці пообіцяли розповісти пізніше.

Інша банда

Раніше сайт 24 каналу повідомляв про те, що на Київщині судитимуть банду, яка катувала підприємців та грабувала їх. Учасники добре озброєного угруповання довгий час вдиралися до будинків заможних мешканців, катували їх розпеченими прасками та забирали всі заощадження.