У Львові випав аномальний град: містяни показали "засніжені вулиці"

У неділю, 21 квітня, у Львові та області злив дощ із аномальним градом, схожим на сніг. Заквітчані вулиці міста несподівано "засніжило".

Фото та відео, які публікують у соцмережах та телеграм-каналах місцеві жителі, говорять самі за себе.

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Зокрема, незвичні опади випали у Брюховичах.

Аномальний град на Львівщині: відео

"Зима прийшла у Брюховичі", – зазначив автор відео.

Під дописом користувачі жартують, що "зарано поховали зимові речі".

Також "засніжило" і у мікрорайон Львова – Рясне.

Сніг у Рясному сьогодні, 21 квітня / Фото з телеграму Зінкевича

Водночас Львівський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що вночі та вранці 22 – 23 квітня очікується сильний заморозок 0-5 градусів за Цельсієм.

Зауважте. Через це в області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.



У Львові випав дивний град / Фото з телеграм-каналів

Зазначимо, що останній два тижні у Льові було досить тепло, а тому вулиці уже зазеленіли, дерева уже активно цвітуть. Тому ось такі опади для мешканців міста та області стали справжньою несподіванкою.

Сніг у Льовові випав абсолютно неочікувано / Фото з телеграм-каналу "Львівич"

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