У Львові випав аномальний град: містяни показали "засніжені вулиці"
У неділю, 21 квітня, у Львові та області злив дощ із аномальним градом, схожим на сніг. Заквітчані вулиці міста несподівано "засніжило".
Фото та відео, які публікують у соцмережах та телеграм-каналах місцеві жителі, говорять самі за себе.
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Зокрема, незвичні опади випали у Брюховичах.
Аномальний град на Львівщині: відео
"Зима прийшла у Брюховичі", – зазначив автор відео.
Під дописом користувачі жартують, що "зарано поховали зимові речі".
Також "засніжило" і у мікрорайон Львова – Рясне.
Сніг у Рясному сьогодні, 21 квітня / Фото з телеграму Зінкевича
Водночас Львівський регіональний центр із гідрометеорології повідомив, що вночі та вранці 22 – 23 квітня очікується сильний заморозок 0-5 градусів за Цельсієм.Зауважте. Через це в області оголошено ІІ рівень небезпечності – помаранчевий.
У Львові випав дивний град / Фото з телеграм-каналів
Зазначимо, що останній два тижні у Льові було досить тепло, а тому вулиці уже зазеленіли, дерева уже активно цвітуть. Тому ось такі опади для мешканців міста та області стали справжньою несподіванкою.
Сніг у Льовові випав абсолютно неочікувано / Фото з телеграм-каналу "Львівич"
Негода в Україні: головне
- Сьогодні, 21 квітня, українці щонайменше в трьох регіонах країни відчули негоду: окрім граду у Львові, в Києві й Одесі негода теж завдала людям клопотів.
- У столиці оголосили "жовтий" рівень небезпеки: через сильні пориви вітру одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт.
- В Одесі теж через зливу та південно-східний вітер із поривами 15-18 м/с масово почали падати дерева.