Графік евакуаційних потягів на 7 квітня

7 квітня 2022 , 06:21
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Джерело:

Укрзалізниця

Сьогодні, 7 квітня, Укрзалізниця здійсниться ряд евакуаційний рейсів: міжнародних та всередині України.

Таку інформацію, а також графік потягів оприлюднила Укрзалізниця на своєму сайті. 

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Графік евакуаційних поїздів на 7 квітня

Краматорськ:

  • 10:00 – 274/273 Краматорськ – Львів
  • 16:00 – 276/275 Краматорськ – Львів
  • 18:00 – 278/277 Краматорськ – Львів

Покровськ:

  • 12:00 – 7933 Покровськ – П'ятихатки
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 7935 Покровськ – П'ятихатки
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
  • 17:00 – 7731 П'ятихатки – Львів
  • 19:00 – 7733 П'ятихатки – Львів
  • 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Графік міжнародних евакуаційних рейсів на 7 квітня

Польща:

  • 07:10 – 35/36 Львів – Пшемишль*
  • 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця* (11:25) – Пшемишль*
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 18:22 – 35/36 Одеса – Пшемишль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт

* квитки у продажу

Чехія:

  • Квитки відсутні

Румунія:

  • 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень*

* квитки у продажу

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Автор: Ірина Грицик