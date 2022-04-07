Графік евакуаційних потягів на 7 квітня

Сьогодні, 7 квітня, Укрзалізниця здійсниться ряд евакуаційний рейсів: міжнародних та всередині України.

Таку інформацію, а також графік потягів оприлюднила Укрзалізниця на своєму сайті.

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