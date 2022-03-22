Графік евакуаційних рейсів на 22 березня

22 березня 2022 , 03:59
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Джерело:

Укрзалізниця

Укрзалізниця 22 березня здійснить ще 10 евакуаційних рейсів. Зокрема евакуацію проводитимуть з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу, Одеси та Києва.

Основні напрямки евакуації – Львів, Ужгород, Чоп та Хелм. Через посилену комендантську годину в Києві, у потяг пускатимуть лише тих, хто заздалегідь прибув на вокзал.

Зауважте У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби

Графік рейсів на 22 березня

З Харкова:

  • 07:50 – №905/906 Харків – Хелм;
  • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
  • 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

З Краматорська:

  • 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.

З Дніпропетровської області:

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп; 
  • 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.

Додаткові рейси

  • Одеса – Хелм – 22:32;
  • Київ – Хелм – 19:13;
  • Київ (Дарниця) – Львів – 08:00;
Автор: Іван Магуряк