Графік евакуаційних рейсів на 22 березня
22 березня 2022 , 03:59Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця 22 березня здійснить ще 10 евакуаційних рейсів. Зокрема евакуацію проводитимуть з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу, Одеси та Києва.
Основні напрямки евакуації – Львів, Ужгород, Чоп та Хелм. Через посилену комендантську годину в Києві, у потяг пускатимуть лише тих, хто заздалегідь прибув на вокзал.
Зауважте У Києві та області запроваджують посилену комендантську годину на півтори доби
Графік рейсів на 22 березня
З Харкова:
- 07:50 – №905/906 Харків – Хелм;
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
З Краматорська:
- 13:00 – №275/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №277/276 Краматорськ – Львів.
З Дніпропетровської області:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;
- 11:30 – №210/209 Кривий Ріг – Львів.
Додаткові рейси
- Одеса – Хелм – 22:32;
- Київ – Хелм – 19:13;
- Київ (Дарниця) – Львів – 08:00;