Відключення світла в Україні 21 грудня: графіки та перелік міст

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після дев'яти масованих атак Росії. Щоб стабілізувати ситуацію, в Україні тривають вимушені відключення світла.

Про ситуацію у регіонах, а також, як вимикатимуть світло 21 грудня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Екстрені відключення світла у Києві

У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що про наближення до планових графіків поки навіть не варто розраховувати.

Яка ситуація зі світлом на Рівненщині

У Рівному та області 21 грудня діють графіки відключень світла. Свою адресу можна знайти:

у Рівному – за посиланням;

у області – тут.

Зазначимо, що вони можуть не збігатися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.

На Запоріжжі діють стабілізаційні відключення

21 грудня у Запорізькій області триватимуть стабілізаційні відключення світла. Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години, із можливою невеличкою.

Також можлива затримка у випадку оголошення повітряної тривоги. Стан єдиної енергосистеми залишається складним, у зв’язку із цим сьогодні можливі введення також аварійних стабілізаційних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії.



Графіки відключення світла на Запоріжжі / Фото "Запоріжжяобленерго"

Як вимикатимуть світло на Сумщині

21 грудня у Сумах та області діють графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Вони мають три черги (час вказаний, починаючи з 8 години ранку):

1 черга – 08:00 – 10:00; 12:00 – 16:00; 18:00 – 22:00.

2 черга – 08:00 – 12:00; 14:00 – 18:00; 20:00 – 24:00.

3 черга – 10:00 – 14:00; 16:00 – 20:00; 22:00 – 24:00.

До стабілізації ситуації в енергосистемі відключення за ГПВ відбуватимуться в режимі -4/+2. Детальніше – читайте за посиланням.

Про електропостачання на Прикарпатті

На Івано-Франківщині доведений ліміт станом на 21 грудня є в межах лімітів попередньої доби: нічний – 197, 47 мегават і денний – 274 мегават. Схема вимкнень залишається 4 на 2 – тобто дві години зі світлом, а чотири – без.

Графіки відключення світла на Прикарпатті:

1 черга: не буде світла – з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 08:00, з 10:00 до 14:00, з 16:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00.

Буде світло – з 02:00 до 04:00, з 08:00 до 10:00, з 14:00 до 16:00, з 20:00 до 22:00.

2 черга: не буде світла – 00:00 до 04:00, з 06:00 до 10:00, з 12:00 до 16:00 та з 18:00 до 22:00.

Буде світло – з 04:00 до 06:00, з 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00.

3 черга – буде світло 02:00 до 06:00, з 08:00 до 12:00, з 14:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00.

Не буде світла – з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00 та з 18:00 до 20:00.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Чи буде світло на Вінниччині

Графік погодинних знеструмлень 21 грудня на Вінниччині.

1 черга: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 00:00

2 черга: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

3 черга: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

Зверніть увагу! У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це АТ "Вінницяобленерго".

Яка ситуація у Хмельницькій області

Задля стабілізації роботи енергосистеми у Хмельницькій області діють графіки погодинних відключень. Графік враховує почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об'єктам критичної інфраструктури.

Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги. Графіки відключення світла:

7:00 – 11:00 – 1, 3 черги;

11:00 – 15:00 – 2, 4 черги;

15:00 – 19:00 – 1, 3 черги;

19:00 – 23:00 – 2, 4 черги;

23:00 – 3:00 – 1, 3 черги;

3:00 – 7:00 – 2, 4 черги.



Графіки відключення світла у Хмельницькому / Фото "Хмельницькобленерго"

У Дніпрі діють екстрені відключення світла

У Дніпропетровській області запровадили екстрені відключення світла. Зазначимо, що це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Наразі графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію, закликають в ДТЕК.

Нові графіки в Одесі

В Одесі 19 грудня діють оновлені графіки стабілізаційних відключень. Вони враховують поточну складну ситуацію в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Ознайомитись з новим графіком можете тут.

Наразі у регіоні є три категорії:

Світло є. Періоди, коли планується увімкнення світла. Це білий колір на графіку;

Світла немає. Періоди, коли заплановано відключення світла для того, щоб збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку;

Можливі відключення. Періоди, коли вимкнення може бути застосоване, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься. У ці періоди рекомендується знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Це світло-сірий колір у графіку.

Яка ситуація на Львівщині

У Львівські області для стабілізації енергосистеми розробили графік відключень, за яким світло подаватимуть по 4 години двічі на день. Також є 8 годин на добу під час яких світло можуть подавати, а можуть вимикати, залежно від ситуації в енергосистемі.

Станом на ранок на Львівщині не застосовують аварійних відключень.

Як виникатимуть світло на Львівщині: фото графіків

Як знайти графік відключення електроенергії

Ось список найбільших українських міст та компанії, які їх обслуговують: