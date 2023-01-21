Відключення світла в Україні 21 січня: графіки та перелік міст

Через обстріли росіянами критичної інфраструктури України по всіх областях діють відключення світла. Це потрібно для того, аби стабілізувати енергосистему нашої країни.

24 Канал розповідає, у яких областях діють планові та аварійні виключення електроенергії. Чи вимикатимуть світло у вашій домівці – читайте далі.

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Київ та Київська область

Цього дня у регіоні цілодобово діятимуть стабілізаційні графіки відключень світла. Денний ліміт для киян – 927 МВт, а вночі – 615 МВт.

Водночас для жителів області допустима норма трохи менша. Удень – 663 МВт та вночі – 567 МВт.

Дізнатися, чи є знеструмлення за вашою адресою можна за посиланням. Необхідно просто ввести свою адресу.

Світло у Рівненській області

У Рівному та області сьогодні також діють стабілізаційні графіки знеструмлень. Заплановані відключення можуть не збігатися з фактичними, якщо введуть екстрені чи аварійні знеструмлення.

Погодинний графік вимкнень на 21 січня:

Для міста Рівне;

для Рівненської області.

Знеструмлення Хмельниччини

У Хмельницьку вдень світло вимикатимуть по 2 черги одночасно. Вночі – лише по 1 черзі. До якої черги належить будинок можна дізнатися тут.

Відключення у Хмельницькій області / Графік "Хмельницькобленерго"

Відключення електроенергії на Прикарпатті

Прикарпаттяобленерго оприлюднило графік вимкнень на 21 січня:

1 черга – підчерги 1.1, 1.2:

З 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, з 10:00 до 13:00, з 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

1 черга – підчерги 1.3, 1.4:

З 01:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, з 11:00 до 14:00, з 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – можливі вимкнення.

2 черга – підчерги 2.1, 2.2:

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, з 13:00 до 16:00, з 19:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені.

З 03:00 до 04:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.

2 черга – підчерги 2.3, 2.4:

З 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 00:00 до 02:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00 – черги будуть вимкнені.

З 02:00 до 03:00, з 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

3 черга – підчерги 3.1, 3.2:

З 00:00 до 01:00, 04:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 02:00 до 04:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00, – черги будуть вимкнені.

З 01:00 до 02:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 та з 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

3 черга – підчерги 3.3, 3.4:

З 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – черги будуть з електропостачанням.

З 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені.

З 05:00 до 06:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 та 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

Для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, вимикати будуть 4 чергу:

Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 07:00 до 11:00 та 15:00 до 19:00.

В години увімкнень просимо споживати електроенергію економно – від цього залежить можливість дотримуватись графіків,

– закликали у пресслужбі компанії.

Світло на Одещині буде лише в годин білої зони

До 7 ранку 21 січня в області застосовували екстрені відключення світла. Це було необхідно, адже ліміт, який був дозволений у період з 00:00 до 07:00 сягав усього 37% від загальної потреби області, 25% з яких потрібні для функціонування критичної інфраструктури.

Ліміт з 7:00 до 24:00 – 567,61 МВт. Це дозволяє ввести в області стабілізаційні графіки. Однак ситуація в енергосистемі регіону все ще складна, тому світло буде лише в гарантовані години білої зони.

Дізнатися, чи діють відключення за вашою адресою можна на сайті ДТЕК.

До цілодобових графіків стабілізаційних відключень ОСР зможе повернутися, коли НЕК Укренерго зможе надати більші ліміти споживання на область,

– пояснили в компанії.

Електроенергія на Тернопільщині

У Тернопільській сьогодні діють графіки погодинних відключень. Раніше Тернопільобленерго оприлюднило графік знеструмлень в області, який діє з 16 по 22 січня.



Відключення у регіоні з 16 по 22 січня / Графік Тернопільобленерго

Напередодні компанія повідомила, як відбуватимуться відключення наступного тижня. Графік, складений обленерго, діятиме за умови відсутності екстерних чи аварійних знеструмлень.

Відключення у регіоні з 23 по 29 січня / Графік Тернопільобленерго

У Волинській та Запорізькій області – відключення по графіку

На Волині 21 січня ліміти дозволяють ввести погодинні знеструмлення. Свій район електромереж та відключення світла у ньому можна дізнатися тут.

У Запорізькій області відключати світло будуть почергово по 4 години. Водночас у період 08:00 – 12:00 буде вимкнено одразу дві черги.

Графік відключень електроенергії на Запоріжжі / Фото Запоріжжяобленерго

Коли буде світло на Полтавщині

У регіоні сьогодні вимикатимуть світло по одній групі. Вимушені знеструмлення відбуватимуться за схемою: 4 години світло є, 2 години – немає.

Світло 21 січня буде в такі години:

1 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30; 2 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00;

03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00; 3 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Вінницька та Чернівецька області матимуть світло за графіком

Графік для Вінницької області на суботу, 21 січня, виглядає так:

1 черга, години знеструмлення: 00:00-01:00, 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 01:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.



Чому у сусіда є світло, а у вас – немає / Інфографіка 24 Каналу

У Чернівецькій області також вимикатимуть електроенергію. Графіком на 21 січня поділилися в Чернівціобленерго.



Коли не буде світла у Чернівцях / Графік Чернівціобленерго

Відключення на Львівщині

Цього дня, ліміт, який надало Укренерго, складає орієнтовно половину від потреб Львівщини. Через це в регіоні діють графіки почергових відключень електроенергії.

Дізнатися графік та свою групу відключення можна на сайті loe.lviv.ua у розділі "Чому немає світла". Також для зручності споживачів створили чат-боти у Viber та Telegram – посилання на них можна знайти тут.

Коли вимикатимуть світло на Дніпропетровщині

У компанії просять раціонально користуватись електроенергією, аби енергетики могли зменшити час та обсяг відключень.

У Дніпропетровській області ліміти на день встановлені у рамках 1123 МВт, вночі – 1122 МВт.



Як безпечно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

Відключення світла у своєму будинку можна дізнатися, ввівши адресу на сайті ДТЕК. Компанія закликає споживачів економно споживати електроенергію, задля уникнення додаткових знеструмлень.