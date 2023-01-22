Відключення світла в Україні 22 січня: графіки та перелік міст

Українська енергосистема оговтується після 12 масованих ракетних атак Росії. Аби стабілізувати ситуацію, у всіх областях діють відключення світла.

У яких областях відключатимуть електроенергію за графіком, а де можливі аварійні та екстрені вимкнення, розповідає 24 Канал.

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У Київській та Дніпропетровській області діють графіки

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У ДТЕК повідомили, що в Укренерго довели на 22 січня наступні ліміти:

Київ – вдень 985 МВт, вночі 627 МВт,

Київщина – вдень 704 МВт, вночі 576 МВт,

Дніпропетровщина – вдень 1193 МВт, вночі 1144 МВт.

Коли буде світло на Одещині

В Укренерго надали нові обмеження і для Одеської області. Вдень 602 Мвт, вночі – 424 Мвт. Такі ліміти дозволили запровадити стабілізаційні графіки лише з 7 години ранку.

Переглянути графіки для Одеської області можна тут.

Відключення світла на Прикарпатті

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що "Прикарпаттяобленерго" оприлюднило графік погодинних вимкнень електроенергії на 22 січня. Диспетчером Укренерго доведені дещо вищі ліміти, ніж на попередню добу. Зокрема, нічний ліміт для області 244,26 МВт, денний – 284 МВт.

Орієнтовно графік буде такий:

1 черга

Підчерги 1.1, 1.2

з 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть вимкнені,

з 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – можливі вимкнення.



Підчерги 1.3, 1.4

з 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, з 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 - черги будуть вимкнені,

з 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – можливі вимкнення.

2 черга

Підчерга 2.1, 2.2

з 00:02 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені,

з 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – можливі вимкнення.

Підчерга 2.3, 2.4

з 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, з 12:00 до 14:00, з 18:00 до 20:00 – черги будуть вимкнені,

з 02:00 до 03:00, з 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00, 20:00 до 21:00 – можливі вимкнення.

3 черга

Підчерги 3.1, 3.2

з 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00, - черги будуть вимкнені,

з 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 23:00 - можливі вимкнення.

Підчерга 3.3, 3.4

з 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, 10:00 до 13:00, 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – черги будуть з електропостачанням,

з 02:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – черги будуть вимкнені,

з 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00 та 19:00 до 20:00 – можливі вимкнення.

Окрім того, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга. Знеструмленою підчерга 4.1 буде з 07:00 до з 11:00 та 15:00 до 19:00. Знеструмленою підчерга 4.2 буде з 09:00 до 13:00 та з 17:00 до 21:00.

Яка ситуація зі світлом у Хмельницькій області

У Хмельницькій області 22 січня світло вимикатимуть за графіком. Однак, вдень одразу відключатимуть по дві черги. Вночі – по одній.

Дізнатися, до якої черги належить ваш будинок, можна тут.

Графік відключення світла / Хмельницькобленерго

У Вінниці діють графіки

Вінницька міська рада повідомила, що у місті діють графіки погодинних знеструмлень. Зокрема:

1 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00;

3 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

У разі невідповідності годин відключень згідно з графіком (понад 4 години, з урахуванням можливих відхилень) споживачів просять сповіщати про це "Вінницяобленерго" через особистий кабінет, вайбер-бот чи за номером в особистому кабінеті, вайбер-боті, або телефонувати до кол-центру 0 800 217 217.

Черговість планових відключень можна переглянути тут. Перегляд планових та аварійних відключень – в особистому кабінеті та на сайті обленерго.

Відключення світла 22 січня / Вінницяобленерго

Відключення у Полтавській області

У Полтаваобленерго повідомили, що на 22 січня Укренерго надані такі ліміти:

з 00:00 до 7:00 – 388 МВт,

з 7:00 до 24:00 – 451 МВт.

Для порівняння 22 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт. Тож, якщо дозволить споживання, обленерго зможе застосувати одну чергу.

Водночас енергетики закликають мешканців області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області,

– наголосили в компанії.

У Львівській області діють графіки

На території Львівської області діють графіки відключення світла, складені раніше. Переглянути їх та дізнатися свою групу відключення можна на сайті обленерго у розділі "Чому немає світла".

Також для зручності споживачів створили чат-боти у вайбер та телеграм – посилання на них можна знайти тут.

Що зі світлом у Миколаївській області

У Миколаївобленерго повідомили, що графіки погодинних відключень на території регіону станом на 10 ранку 22 січня не будуть застосовувати.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 Каналу