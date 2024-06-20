Відключення світла у Києві: де та до котрої вимикатимуть електроенергію сьогодні

У Києві графіки стабілізаційних відключень розділені на 6 груп. Відключення у столиці застосовують згідно з розпорядженнями Укренерго.

До слова, нещодавно у столиці зменшили кількість багатоповерхівок, які під'єднані до ліній критичної інфраструктури та не відмикаються від мережі під час дії графіків. Тож до груп відключень додались нові користувачі.

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Графік відключень світла у Києві

Теперішній графік у Києві має проміжки 2 – 4 – 3 години. Це означає, що дві години світло є, на наступні чотири години електроенергію вимикають, а впродовж наступних трьох годин можливе додаткове вимкнення світла.

Як дізнатися, коли у вас вимкнуть світло Дізнатися графік відключень у Києві можна Дізнатися графік відключень у Києві можна на сайті ДТЕК . Вам необхідно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Як читати графік:

білі клітинки – світло є;

темно-сірі клітинки – світла немає;

світло-сірі клітинки – відключення світла можливе.

У ДТЕК також закликають киян не вмикати одразу всі прилади після того, як вдома з'являється світло, особливо потужні.

Різке навантаження на мережі може спричинити аварії. Коли світло виключається, прибори потрібно витягти з розеток. Це не дуже цікаве зайняття, але потрібне. Ми живемо у важкі часи – потрібно адаптовуватися,

– зазначають у ДТЕК.

Як вимикатимуть світло у Києві 20 червня

Сьогодні графіки відключень у столиці діють з 3:00 до 24:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Також варто зауважити, що під час ранкової атаки 20 червня росіяни пошкодили високовольтні електромережі Броварського району.

Вже о 5 ранку енергетики змогли підключити близько 5 250 будинків за резервними джерелами живлення.

Наразі фахівці продовжують ліквідацію наслідків обстрілу. У ДТЕК розповіли, що енергетики роблять все можливе, щоб до кінця дня повернути світло усім родинам Київщини.