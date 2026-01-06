У трьох областях України ввели аварійні відключення світла

У регіонах повідомляють про застосування аварійних графіків відключення. Це пов'язано зі стабілізацією ситуації в енергомережі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Полтаваобленерго, Сумиобленерго та Харківобленерго.

В яких областях застосували аварійні відключення?

У вівторок 6 січня споживачі у Полтавській, Сумській та Харківській областях залишилися без енергопостачання. В регіонах ввели графіки аварійних відключень. Причина запровадження заходів – наслідки російських атак на об'єкти енергетики.

У Полтавській області обмеження застосували з 9:37. На Сумщині аварійні відключення діють для 5 черг споживачів. У Харківській області продовжують одночасно діяти графіки погодинних відключень.

У своїх повідомлення обленерго зазначили, що термінові відключення будуть скасовані після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідної команди від Укренерго.

Що відомо про останні атаки на енергосистему України?