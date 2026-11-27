У Київській області за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії. Обмеження діють у трьох районах.

Про це повідомляє ДТЕК.

Де на Київщині діють екстрені відключення?

Екстрені відключення ввели одразу у трьох районах Київської області:

Бучанському;

Обухівському;

Фастівському.

Важливо, що під час екстрених відключень графіки погодинних знеструмлень не діють. Тому електроенергію можуть вимикати без попереднього попередження та незалежно від оприлюдненого розкладу.

Енергетики обіцяють повідомляти про зміни ситуації. Жителів області закликають стежити за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру України, через що в окремих регіонах виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок 27 листопада найскладніша ситуація зі світлом склалася на Дніпропетровщині та Херсонщині, де знеструмлено значну кількість родин.

Частина споживачів також залишилася без електрики у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській областях. На Дніпропетровщині через пошкодження високовольтного обладнання та різке падіння напруги довелося запровадити екстрені аварійні відключення. Повернутися до прогнозованих графіків зможуть після стабілізації ситуації в енергосистемі.