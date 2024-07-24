Нагадаємо, що учора в ДТЕК заявили про те, що компанія планує повернути більшість втраченої генерації вже цього року. Відновлення обсягу генерації відбудеться за кошти компанії та старого обладнання з Європи.

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Як діятимуть графіки відключень 24 липня

Уранці в ДТЕК повідомили, що графіки погодинних відключень скасовано до 16:00 по всій Україні.

За інформацією від Укренерго відключення світла до 16:00 не передбачаються,

– мовиться в повідомленні компанії.

В ДТЕК додали, що на Одещині світла буде ще більше. Там графіки відключень не діятимуть до 18:00.