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10 жовтня, 19:33
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Оновлено - 19:42, 10 жовтня

В Україні 11 жовтня діятимуть графіки відключення світла

Данило Жоров

Росія продовжує бити по українській енергетичній системі. Через це у неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження електроспоживання.

Зміни торкнуться як побутових споживачів, так і промисловості та бізнесу. Про це повідомляє Укренерго.

Що відомо про графіки відключень?

Для промислових підприємств та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 15:00 до 23:59.

Для всіх категорій споживачів з 16:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від 0.5 до 1.5 черги залежно від регіону.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, 
– написали в Укренерго.

Енергетики наголошують, що внаслідок можливих нових обстрілів ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Громадянам рекомендують уважно стежити за повідомленнями на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх областях.

Також споживачів закликають використовувати електроенергію ощадливо у години, коли світло подається за графіком.

 

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