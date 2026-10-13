В Україні 14 жовтня знову застосують графіки відключення світла: коли діятимуть обмеження

У частині регіонів України 14 жовтня діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення для всіх категорій споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59 в обсязі від 0,5 до 2 черг.

Про це повідомили в Укренерго.

Що відомо про відключення світла 14 жовтня?

З 06:00 до 23:59 для промислових підприємств та бізнесу також діятимуть графіки обмеження потужності.

Головною причиною запровадження вимушених заходів стали наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергетичні об'єкти.

У компанії застерігають, що внаслідок можливих нових ворожих обстрілів ситуація в енергосистемі може оперативно змінюватися. Громадянам рекомендують уважно стежити за повідомленнями та актуальними оновленнями на сторінках операторів систем розподілу у своєму регіоні.

Також енергетики звернулися до українців із проханням раціонально використовувати електроенергію. Коли світло з'являється за графіком, споживачів закликають вмикати потужні прилади ощадливо, аби знизити навантаження на систему.

Відключення електроенергії у жовтні

Як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні заходи обмеження споживання застосовували й напередодні. Зокрема, 13 жовтня в регіонах застосовували аналогічні графіки обсягом до 2 черг.

Раніше ми розповідали, що обмеження електропостачання через наслідки обстрілів вводили 11 та 8 жовтня, коли ворог завдав серії ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в низці областей України.