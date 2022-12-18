Графіки відключення світла в Україні 18 грудня: як та коли вимикатимуть електроенергію

Українська енергосистема перенесла вже 9 масовану атаку Росії, однак продовжує працювати. Щоб стабілізувати ситуацію, в Україні тривають вимушені відключення світла. Як вимикатимуть світло 18 грудня – читайте далі.

Попередня масована атака Росії відбулася у п'ятницю, 16 грудня, пише 24 канал. Окупанти випустили по Україні понад 70 ракет, більшість з яких летіли на Київ. Саме столиця чи не найбільше постраждала від обстрілу.

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У Києві екстрені відключення

У ДТЕК Київські електромережі повідомили, що в Києві станом на ранок 18 грудня через ракетну атаку тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

Також складною ситуація залишається у Київській області. Напередодні глава Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що 50% області досі без світла. Тому екстрені відключення також діють в області.

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що наразі зарано очікувати на планові відключення світла.

Складна ситуація в Одесі

Через російську терористичну атаку в Одесі та області відбуваються аварійні відключення світла.

У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що на наступному тижні запровадять новий графік стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі.

Оновлений графік дозволить споживачам в Одеській області орієнтуватися, коли в їхніх будинках стабільно буде електроенергія і коли її точно буде відключено.

Оновлений графік складатиметься з 3 категорій:

світло є – періоди, коли буде гарантовано наявність світла;

світла немає – періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему;

можливі відключення – періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

Екстрені відключення у Дніпрі

У Дніпрі та області станом на ранок 18 грудня відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Зазначимо, що 17 грудня у Дніпрі не працювали п'ять котелень, що забезпечують теплом 189 житлових будинків, 10 навчальних закладів та три лікувальні заклади.

Повідомлялося, що в енергосистемі району дефіцит 4 тисячі мегават.

Відключення світла у Львові

Львівські енергетики сформували графік подачі електроенергії для споживачів. Електроенергія подається двічі на добу по чотири години (разом – 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Якщо у певний момент ситуація в енергосистемі стає кращою і є можливість подати електроенергію на довший період – енергетики це роблять.

Групи відключення світла у Львові / Фото Львівобленерго

Новий графік у Харкові

"Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла у Харківській області. У графіку погодинних відключень – 12 черг:

1 черга 18:00 – 21:00;

2 черга 19:00 – 22:00;

3 черга 07:00 – 10:00;

4 черга 08:00 – 11:00;

5 черга 09:00 – 12:00;

6 черга 10:00 – 13:00;

7 черга 11:00 – 14:00;

8 черга 12:00 – 15:00;

9 черга 13:00 – 16:00;

10 черга 14:00 – 17:00;

11 черга 15:00 – 18:00;

12 черга 17:00 – 20:00.

Відключення у Вінниці

У Вінницькій області 18 грудня вимикатимуть світло погодинно. Там сформовано три черги:

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

2 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00

3 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00

Черговість планових відключень можна переглянути тут.

Яка ситуація на Прикарпатті

На Прикарпатті Диспетчером Укренерго доведений нічний ліміт в обсязі 198,42 МВт, що є більшим на 20%, а денний 274,43 МВт, що є більшим на 12% від ліміту попередньої доби.

Якщо ліміти не будуть змінюватися протягом доби, а споживання буде економним, то на Прикарпатті вдасться пройти добу за схемою 4х4.

Всього на Прикарпатті є 3 черги. Дізнатися детальний графік вимкнень електроенергії можна за цим посиланням.

Як вимикають світло в Сумах

У Сумиобленерго повідомили, що 18 грудня по місту Суми та області застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Такі графіки мають три черги:

1 черга – 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00,

2 черга – 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00,

3 черга – 12:00-14:00; 18:00-20:00.



Групи відключення світла у Сумах та області / Фото Сумиобленерго

Стабілізаційні відключення на Запоріжжі

У Запоріжжі за графіком погодинні стабілізаційні відключення розпочалися о 00:00 із другої черги. Всього у Запоріжжі та області 3 черги.

Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги – 3 години з можливою невеличкою затримкою.

У Запоріжжяобленерго попередили, що 18 грудня можливі введення також аварійних стабілізаційних та екстрених стабілізаційних відключень електроенергії.



Відключення світла у Запоріжжі / Фото Запоріжжяобленерго

Відключення світла у Рівному

Унаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в енергосистемі України та Рівненської області зберігається дефіцит потужності. У Рівнеобленерго згідно з доведеними величинами потужності розробили графіки стабілізаційних відключень.

Графіки відключень електроенергії в Рівному доступні за цим посиланням. Знайти графіки погодинного відключення електроенергії споживачів в громадах області можна тут.

Графіки відключення на Хмельниччині

У Хмельницькому та області продовжують діяти 4 черги відключень світла:

7:00-11:00 – ІV черга;

11:00-15:00 – ІІІ черга;

15:00-19:00 – II черга;

19:00-23:00 – І черга;

23:00-3:00 – ІV черга;

3:00-7:00 – ІІІ черга.



Графіки відключення світла на Хмельниччині / Фото Хмельницькобленерго